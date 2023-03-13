Таймасовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Таймасовъ Григорий
Мать: Таймасова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
10.05.1869
Мать ребёнка: Таймасова Екатерина
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таймасовъ Сергей
Мать ребёнка: Таймасова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таймасова Екатерина