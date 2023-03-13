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Таймасовъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Таймасовъ Григорий

Мать: Таймасова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
10.05.1869

Сын: Таймасовъ Константинъ

Мать ребёнка: Таймасова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таймасовъ Сергей

Мать ребёнка: Таймасова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таймасова Екатерина