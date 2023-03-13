Таймасова Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Таймасовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Таймасовъ Григорий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Таймасовъ Осипъ
Отец ребёнка: Таймасовъ Григорий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Таймасовъ Алексей
Отец ребёнка: Таймасовъ Григорий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Таймасовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таймасовъ Григорий