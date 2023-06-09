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Бурдо Иосиф Васильевич

Место рождения

Мотовилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Мотовилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.04.1889 ст.

Жена: Бурдо Анисья Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1890 ст.

Дочь: Якименко Варвара Осиповна

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1895 ст.

Дочь: Кривенко Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1897 ст.

Дочь: Бурдо Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.

Сын: Бурдо Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1900 ст.

Сын: Бурдо Никита Иосифович

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1904 ст.

Сын: Бурдо Яков Иосифович

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Дочь: Корпакова Софья Иосифовна

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.

Дочь: Зуева Антонина Иосифовна

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1910 ст.

Сын: Бурдо Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно