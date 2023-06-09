Бурдо Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1889 ст.
Жена: Бурдо Анисья Ивановна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1890 ст.
Дочь: Якименко Варвара Осиповна
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1895 ст.
Дочь: Кривенко Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1897 ст.
Дочь: Бурдо Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1899 ст.
Сын: Бурдо Пётр Иосифович
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1904 ст.
Сын: Бурдо Яков Иосифович
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.
Дочь: Корпакова Софья Иосифовна
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.
Дочь: Зуева Антонина Иосифовна
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Бурдо Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно