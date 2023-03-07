Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти25.10.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Филимон Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Конон Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Захар Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович