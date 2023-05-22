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Салтыков Савва Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Салтыкова Евдокия Саввинова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Екатерина Саввинова

Мать ребёнка: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно