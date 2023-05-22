Салтыков Савва Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Салтыкова Евдокия Саввинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Екатерина Саввинова
Мать ребёнка: не указана
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно