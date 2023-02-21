Шарафиева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2018
Сын: Шарафиев Роберт Рамилевич
Отец ребёнка: Шарафиев Рафиль Рамилевич
Рождение ребёнка
27.06.2020
Сын: Шарафиев Альберт Рамилевич
Отец ребёнка: Шарафиев Рафиль Рамилевич
Бракосочетание
Неизвестно