Шарафиева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафиева Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2018

Сын: Шарафиев Роберт Рамилевич

Отец ребёнка: Шарафиев Рафиль Рамилевич

Рождение ребёнка
27.06.2020

Сын: Шарафиев Альберт Рамилевич

Отец ребёнка: Шарафиев Рафиль Рамилевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафиев Рафиль Рамилевич

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