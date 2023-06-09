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Кармановъ Илья
Кармановъ Илья
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Место рождения
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1851
Пол
Мужской
Отец
Кармановъ Кузьма
1824 г.р.
Мать
Карманова (Забахина) Авдотья Васильева
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Кармановъ Кузьма
Мать:
Карманова Авдотья Васильева
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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