Кармановъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармановъ Илья

Кармановъ Илья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кармановъ Кузьма

Мать: Карманова Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан