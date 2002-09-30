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Шаляпин Алексей Сергеевич
Шаляпин Алексей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шаляпина (Кряжева) Елена Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2002
Отец: не указан
Мать:
Шаляпина Елена Васильевна
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