Маковеева Мария Никулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеева Мария Никулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталия Нестерова

Отец ребёнка: Маковеев Нестер Харитонович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Нестерова

Отец ребёнка: Маковеев Нестер Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Нестер Харитонович

Смерть
После 1763
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