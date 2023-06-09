Петухова (Безносова) Стефанида Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Василий Стефанов
Мать: Агафья Денисова
Рождение ребёнка
18.01.1829
Дочь: Ксенiя Евфимова
Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев
Рождение ребёнка
13.11.1833
Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев
Рождение ребёнка
02.05.1843
Дочь: Мавра Ефимова
Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев
Рождение ребёнка
02.05.1843
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев
Рождение ребёнка
17.08.1846
Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев
Смерть
Неизвестно