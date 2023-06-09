Петухова (Безносова) Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова (Безносова) Стефанида Васильева

Петухова (Безносова) Стефанида Васильева

Место рождения

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Василий Стефанов

Мать: Агафья Денисова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1829

Дочь: Ксенiя Евфимова

Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1833

Сын: Безносов Филипп Евфимов

Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1843

Дочь: Мавра Ефимова

Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1843

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1846

Сын: Безносов Флор Евфимов

Отец ребёнка: Безносов Евфимiй Григорiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно