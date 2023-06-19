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Безносов Евфимiй Григорiев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Безносов Григорий Никитин

Мать: Софья Кодратова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1829

Дочь: Ксенiя Евфимова

Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1833

Сын: Безносов Филипп Евфимов

Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1843

Дочь: Мавра Ефимова

Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1843

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1846

Сын: Безносов Флор Евфимов

Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно