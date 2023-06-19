Безносов Евфимiй Григорiев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Безносов Григорий Никитин
Мать: Софья Кодратова
Рождение ребёнка
18.01.1829
Дочь: Ксенiя Евфимова
Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
13.11.1833
Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1843
Дочь: Мавра Ефимова
Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1843
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
17.08.1846
Мать ребёнка: Петухова Стефанида Васильева
Смерть
Неизвестно