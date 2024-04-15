Анастасия Якимова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Яким Иванов
МК-1807 26.10.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Маркова у крестьянина Якима Иванова жена Анна Архипова родила дочь Настасью которая крещена 27го дня священником Васильем Стефановым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно