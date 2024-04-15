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Анастасия Якимова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Яким Иванов

Мать: Первая Жена Анна Архипова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 26.10.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Маркова у крестьянина Якима Иванова жена Анна Архипова родила дочь Настасью которая крещена 27го дня священником Васильем Стефановым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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