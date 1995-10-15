Архипов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1945
Дата смерти15.10.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1945
Отец: Архипов Иван Никитич
Мать: Архипова Лидия
Рождение ребёнка
11.09.1969
Сын: Архипов Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Архипова Галина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1995