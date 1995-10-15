Архипов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Сергей Иванович

Архипов Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1945

Дата смерти

15.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1945

Отец: Архипов Иван Никитич

Мать: Архипова Лидия

Рождение ребёнка
11.09.1969

Сын: Архипов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Архипова Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Галина Викторовна

Смерть
15.10.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close