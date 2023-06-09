Lasn Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLasn Johann

Lasn Johann

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

16.12.1904 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1933 г.р.
1934 г.р.
1945 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1904 ст.

Отец: Lasn Madis

Мать: Lasn Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
16.05.1932

Жена: Lasn Helmi-Hildegard

Рождение ребёнка
1933

Сын: Lasn Ülo

Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard

Рождение ребёнка
1934

Сын: Lasn Ain

Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard

Рождение ребёнка
1945

Сын: Lasn Agu

Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lasn Kalle

Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lasn Enn

Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard

Смерть
1979
Сауга, Tori vald, Pärnu maakond