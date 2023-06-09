Lasn Johann
Место рождения
Дата рождения16.12.1904 ст.
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1904 ст.
Отец: Lasn Madis
Мать: Lasn Ann
Бракосочетание
16.05.1932
Жена: Lasn Helmi-Hildegard
Рождение ребёнка
1933
Сын: Lasn Ülo
Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard
Рождение ребёнка
1934
Сын: Lasn Ain
Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard
Рождение ребёнка
1945
Сын: Lasn Agu
Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lasn Kalle
Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lasn Enn
Мать ребёнка: Lasn Helmi-Hildegard
Смерть
1979