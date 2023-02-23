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Брунштейн Григорий Маркович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кретов Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Ершова Галина Степановна

ссср
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Галина Степановна

Смерть
1982
Кыргызстан, Биишкек
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