Брунштейн Григорий Маркович
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения1905
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кретов Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Ершова Галина Степановна
ссср
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Галина Степановна
Смерть
1982
Кыргызстан, Биишкек