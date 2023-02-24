Ершова (Гинко) Галина Степановна
Место рожденияРоманов, Украина
Дата рождения25.03.1903
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1903
Отец: Гинко Стефан Антонович
Мать: Гинко Юлия Васильевна
Романов, Украина
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: Тамара Степановна
Отец ребёнка: Котырло Антон Николаевич
Украина, Житомир
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кретов Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Брунштейн Григорий Маркович
ссср
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Кыргызстан, Бишкек