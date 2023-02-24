Ершова (Гинко) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Гинко) Галина Степановна

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Место рождения

Романов, Украина

Дата рождения

25.03.1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1903

Отец: Гинко Стефан Антонович

Мать: Гинко Юлия Васильевна

Романов, Украина
Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: Тамара Степановна

Отец ребёнка: Котырло Антон Николаевич

Украина, Житомир
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кретов Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Брунштейн Григорий Маркович

ссср
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котырло Антон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брунштейн Григорий Маркович

Смерть
1980
Кыргызстан, Бишкек
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