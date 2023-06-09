Шишковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Шишковъ Авдей Григорьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шишковъ Евстифей
Мать ребёнка: Шишкова Федора
Бухалкино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Шишкова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкова Федора
Смерть
1792