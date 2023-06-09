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Шишковъ Иванъ

Место рождения

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шишковъ Авдей Григорьевъ

Мать: не указана

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шишковъ Евстифей

Мать ребёнка: Шишкова Федора

Бухалкино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Шишкова Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Федора

Смерть
1792