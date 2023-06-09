Елизарова Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения23.12.1923
Дата смерти06.04.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Книга ЗАГС Больше-Маресевской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Заявление о рождении ребенка сделано Елизаровым Андреем. Который ребенок по числу имеющихся-4й Который ребенок по чис... Показать все
Смерть
06.04.1924
Книга ЗАГС Больше-Маресевской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Заявление о смерти ребенка сделано Елизаровым Андреем, д.Крапивка Причина смерти: простуда