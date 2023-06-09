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Елизарова Анна Кузьминична

Место рождения

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

06.04.1924

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: Елизаров Кузьма Иванович

Мать: Елизарова Елизавета Васильевна

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Книга ЗАГС Больше-Маресевской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Заявление о рождении ребенка сделано Елизаровым Андреем. Который ребенок по числу имеющихся-4й Который ребенок по чис... Показать все
Смерть
06.04.1924
Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Книга ЗАГС Больше-Маресевской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Заявление о смерти ребенка сделано Елизаровым Андреем, д.Крапивка Причина смерти: простуда