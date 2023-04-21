Емельянова (Ануфриева) Зинаида Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Ануфриева) Зинаида Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ануфриев Давид Ипатиевич

Мать: Ануфриева Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корягина Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Любовь Трофимовна

Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Трофимович

Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда Трофимовна

Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович

Смерть
Неизвестно