Емельянова (Ануфриева) Зинаида Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корягина Вера Трофимовна
Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Любовь Трофимовна
Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Трофимович
Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда Трофимовна
Отец ребёнка: Емельянов Трофим Александрович
Смерть
Неизвестно