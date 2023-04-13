Веркина Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркина Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

11.07.1923

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Веркин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нор Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Веркин Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Веркин Василий Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.06.1879

Дочь: Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.09.1880

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.1883

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Веркин Федор Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1886

Сын: Веркин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Попова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вильямс Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.10.1890

Сын: Веркин Яков Иванович

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.11.1905

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веркин Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1923