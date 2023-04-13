Веркина Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти11.07.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Нор Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Попова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Вильямс Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Сын: Веркин Яков Иванович
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Веркин Иван Дмитриевич