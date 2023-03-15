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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Дукальский Фаддей Петрович

Отец ребёнка: Дукальский Петр

Рождение ребёнка
1732

Сын: Дукальский Николай Петрович

Отец ребёнка: Дукальский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукальский Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Дукальский Петр

Смерть
Неизвестно