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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Дукальский Фаддей Петрович
Отец ребёнка: Дукальский Петр
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дукальский Николай Петрович
Отец ребёнка: Дукальский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукальский Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Дукальский Петр
Смерть
Неизвестно