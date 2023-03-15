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Дукальский Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1740

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Награда
04.04.1706
королем польским Августом вторым пожалован должностью Великомирского Конюшего и имением Гутово в Полоцком воеводстве
Рождение ребёнка
1723

Сын: Дукальский Фаддей Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1732

Сын: Дукальский Николай Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукальский Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
05.03.1740
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