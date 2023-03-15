Дукальский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Награда
04.04.1706
королем польским Августом вторым пожалован должностью Великомирского Конюшего и имением Гутово в Полоцком воеводстве
Рождение ребёнка
1723
Сын: Дукальский Фаддей Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дукальский Николай Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукальский Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
05.03.1740