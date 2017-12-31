Воронин Виктор Петрович
Место рожденияс. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Дата рождения14.05.1944
Дата смерти31.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1944
с. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Рождение ребёнка
06.06.1967
Сын: Воронин Виталий Викторович
Мать ребёнка: Воронина Александра Алексеевна
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
1973
Мать ребёнка: Воронина Александра Алексеевна
г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2017
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: онкология