Воронин Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Виктор Петрович

Воронин Виктор Петрович

Место рождения

с. Маразы (Гобустан), Азербайджан

Дата рождения

14.05.1944

Дата смерти

31.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1944

Отец: Воронин Петр Семенович

Мать: Воронина Евдокия Михайловна

с. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Рождение ребёнка
06.06.1967

Сын: Воронин Виталий Викторович

Мать ребёнка: Воронина Александра Алексеевна

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
1973

Сын: Воронин Игорь Викторович

Мать ребёнка: Воронина Александра Алексеевна

г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Александра Алексеевна

Смерть
31.12.2017
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: онкология