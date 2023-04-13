Воронин Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1944
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Михайловна
с. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Рождение ребёнка
10.08.1948
Сын: Воронин Александр Петрович
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Михайловна
с. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Смерть
1983
Причина смерти: самоубийство