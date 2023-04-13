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Воронин Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1944

Сын: Воронин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Михайловна

с. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Рождение ребёнка
10.08.1948

Сын: Воронин Александр Петрович

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Михайловна

с. Маразы (Гобустан), Азербайджан
Смерть
1983
Причина смерти: самоубийство
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