Русал Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русал Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

07.01.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Русал Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Русал Михаил Иванович

Место жительства
1910 ст.
Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русал Иван Михайлович

Отец ребёнка: Русал Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русал Михаил Иванович

Смерть
07.01.1944
Болгарка, Алгинский район, Актюбинская область