Русал Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти07.01.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Русал Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Русал Михаил Иванович
Место жительства
1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русал Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1944