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Челышкин Онисим Алексеевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Челышкин Алексей Иванович

Мать: Челышкина Акилина Сергеевна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
29.05.1898

Жена: Челышкина Феодосия Вавилина

Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Челышкин Иван Онисимович

Мать ребёнка: Челышкина Феодосия Вавилина

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1904

Сын: Челышкин Василий Онисимович

Мать ребёнка: Челышкина Феодосия Вавилина

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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