Челышкин Онисим Алексеевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
29.05.1898
Рождение ребёнка
14.01.1901
Мать ребёнка: Челышкина Феодосия Вавилина
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1904
Сын: Челышкин Василий Онисимович
Мать ребёнка: Челышкина Феодосия Вавилина
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно