Челышкина Акилина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышкина Акилина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

20.06.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Челышкин Онисим Алексеевич

Отец ребёнка: Челышкин Алексей Иванович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Алексей Иванович

Смерть
20.06.1905
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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