Челышкина Акилина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти20.06.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Челышкин Онисим Алексеевич
Отец ребёнка: Челышкин Алексей Иванович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1905
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния