Мешков Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Мешков Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Малиновка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Романченко Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрашевич Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Малиновка, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно