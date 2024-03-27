Атабай Сабаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атабай Сабаев

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1679

Сын: Биктерко Атабаев

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмет Атабаев

Мать ребёнка: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Образование
Неизвестно
+ из переписи 1646 г. по старослужилым татарам Свияжского уезда: Л.260. Д.Алменево. Темекей Баишев, Емелка Сабаев, Уразмамет Уразгилдин, Атабай Сабаев. Крестьян и бобылей нет.
Смерть
Неизвестно
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