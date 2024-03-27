Атабай Сабаев
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1679
Сын: Биктерко Атабаев
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмет Атабаев
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Образование
Неизвестно
+ из переписи 1646 г. по старослужилым татарам Свияжского уезда: Л.260. Д.Алменево. Темекей Баишев, Емелка Сабаев, Уразмамет Уразгилдин, Атабай Сабаев. Крестьян и бобылей нет.
Смерть
Неизвестно