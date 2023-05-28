Котова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Котов Иван Егорович

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Котов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1918

Сын: Котов Степан Егорович

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Егор Егорович

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Александр Егорович

Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич