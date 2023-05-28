Котова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Котов Иван Егорович
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич
Рождение ребёнка
04.11.1918
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Егор Егорович
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Егор Пантелеевич