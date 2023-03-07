Забиров Владимир Николевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1960
Отец: Забиров Николай Романович
Мать: Забирова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1983
Дочь: Забирова Маргорита Владимировна
Мать ребёнка: Забирова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.04.1986
Дочь: Забирова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Забирова Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забирова Лидия Сергеевна