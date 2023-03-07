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Забиров Владимир Николевич

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Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1960

Отец: Забиров Николай Романович

Мать: Забирова Зоя Ивановна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1983

Дочь: Забирова Маргорита Владимировна

Мать ребёнка: Забирова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.04.1986

Дочь: Забирова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Забирова Лидия Сергеевна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забирова Лидия Сергеевна

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