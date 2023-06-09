Чиркунова Анна Панфиловна
Место рождения
Дата рождения29.10.1903
Дата смерти29.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Рабин Иван Егорович
Отец ребёнка: Рабин Егор Федотович
Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.11.1977
Тольятти, Тольятти, Самарская область