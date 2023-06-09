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Чиркунова Анна Панфиловна

Место рождения

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.10.1903

Дата смерти

29.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Рабин Иван Егорович

Отец ребёнка: Рабин Егор Федотович

Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.11.1977
Тольятти, Тольятти, Самарская область