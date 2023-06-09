Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иевъ

Мать: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ларионова Дарья

Мать ребёнка: Анисья

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
1791