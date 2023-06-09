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Еремей
Еремей
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Место рождения
Поляшово
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1742
Дата смерти
1791
Пол
Мужской
Отец
Иевъ
Мать
Не указана
Жена
Анисья
1744 г.р.
Дети
Ларионова Дарья
1782 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Иевъ
Мать: не указана
Поляшово
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1782
Дочь:
Ларионова Дарья
Мать ребёнка:
Анисья
Поляшово
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анисья
Смерть
1791
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