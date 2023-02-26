Акилина Андреева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.05.1891
Дата смерти20.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1891
Отец: Андрей 2-й
Мать: Евдокия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1891
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной