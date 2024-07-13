Шишова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1914
Сын: Шишов Павел Иванович
Отец ребёнка: Шишов Никанор Евфимов
Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно