Шишова Мария Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Никанор Евфимов

Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Шишов Павел Иванович

Отец ребёнка: Шишов Никанор Евфимов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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