Овчинникова (Елисеева) Хеония Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Елисеева) Хеония Семеновна

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Место рождения

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.1892

Сын: Овчинников Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Овчинников Авдей Алексеевич

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Тропина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич

Малый Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Галеринская Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич

Малый Хабык, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Алексей Васильевич

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1949
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Троицкое кладбище
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