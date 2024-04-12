Овчинникова (Елисеева) Хеония Семеновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
22.11.1892
Сын: Овчинников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Овчинников Авдей Алексеевич
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Тропина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Галеринская Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище