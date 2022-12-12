Плешакова Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плешаков Михаил Захарович

Отец ребёнка: Плешаков Захар Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Плешаков Василий Захарович

Отец ребёнка: Плешаков Захар Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Захар Фомич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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