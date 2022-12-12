Гусев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1927

Дата смерти

09.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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