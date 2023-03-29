Гулевских (Васильева) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевских (Васильева) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Муж: Гулевских Алексей Константинович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.04.1919 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Гулевских Алексей Константинович

Место жительства
Неизвестно
деревня Луговая Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно