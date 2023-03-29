Гулевских (Васильева) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.04.1919 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Гулевских Алексей Константинович
Место жительства
Неизвестно
деревня Луговая Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно