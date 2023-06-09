Джурас (Истецкая) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джурас (Истецкая) Дарья Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1869

Муж: Джурас Досифей Лазаревич

Рождение ребёнка
22.10.1871

Дочь: Екатерина Досифеевна

Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич

Рождение ребёнка
01.05.1875

Дочь: Елена Досифеевна

Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич

Рождение ребёнка
16.03.1878

Сын: Джурас Николай Досифеевич

Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич

Рождение ребёнка
09.08.1883

Дочь: Мария Досифеевна

Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно