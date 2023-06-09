Джурас (Истецкая) Дарья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1869
Рождение ребёнка
22.10.1871
Дочь: Екатерина Досифеевна
Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич
Рождение ребёнка
01.05.1875
Дочь: Елена Досифеевна
Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич
Рождение ребёнка
16.03.1878
Сын: Джурас Николай Досифеевич
Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич
Рождение ребёнка
09.08.1883
Дочь: Мария Досифеевна
Отец ребёнка: Джурас Досифей Лазаревич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно