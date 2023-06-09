Переверзева (Руднева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева (Руднева) Анна Сергеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1885

Отец: Руднев Сергей Иванович

Мать: Руднева Агафья Константиновна

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Переверзев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Переверзев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Переверзев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Переверзев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Переверзев Тимофей Константинович

Бракосочетание
24.02.1918

Муж: Мазанко Герасим Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно