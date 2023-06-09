Переверзева (Руднева) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1885
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
08.08.1913
Сын: Переверзев Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Переверзев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Переверзев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Переверзев Тимофей Константинович
Бракосочетание
24.02.1918
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно