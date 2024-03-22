Демин Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1891
Дата смертиПосле 25.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891
Крещение
31.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Григорий Трофимович Елясин, Дарья Фёдоровна Демина-Кириллина
Восприемник
29.03.1906
Алексей Павлович Киселев
Восприемник
04.03.1909
Алексей Сергеевич Силантьев
Восприемник
16.05.1909
Николай Иванович Климушкин
Восприемник
27.08.1910
Наталья Ивановна Демина
Восприемник
18.09.1910
Вера Сергеевна Силантьева
Восприемник
03.10.1910
Михаил Николаевич Федякин
Бракосочетание
06.11.1912
Поручители по жениху: Немов и Федякин По невесте: крестьяне Нижнего Санчлеева Николай Максимович Чуваткин и Василий Степанович Лемишов
Рождение ребёнка
02.08.1913
Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.1918
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1918