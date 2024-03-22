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Демин Алексей Игнатьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.05.1891

Дата смерти

После 25.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891

Отец: Демин-Кириллин Игнат Кириллович

Мать: Демина-Кириллина Анна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Григорий Трофимович Елясин, Дарья Фёдоровна Демина-Кириллина
Восприемник
29.03.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Павлович Киселев
Восприемник
04.03.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Сергеевич Силантьев
Восприемник
16.05.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Николай Иванович Климушкин
Восприемник
27.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Ивановна Демина
Восприемник
18.09.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Вера Сергеевна Силантьева
Восприемник
03.10.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Николаевич Федякин
Бракосочетание
06.11.1912

Жена: Демина Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Немов и Федякин По невесте: крестьяне Нижнего Санчлеева Николай Максимович Чуваткин и Василий Степанович Лемишов
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Демин Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1918

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1918
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