Клевакин Егор (Георгий) Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти27.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1927
Рождение ребёнка
02.11.1931
Дочь: Горбовская Раиса Георгиевна
Мать ребёнка: Клевакина Александра Васильевна
Подгорная, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клевакин Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевакина Валентина Андреевна (Георгиевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевакина Лидия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.1935
паралич сердца