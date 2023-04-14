Клевакин Егор (Георгий) Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакин Егор (Георгий) Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

27.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1927

Жена: Клевакина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1931

Дочь: Горбовская Раиса Георгиевна

Мать ребёнка: Клевакина Александра Васильевна

Подгорная, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клевакин Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевакина Валентина Андреевна (Георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевакина Лидия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.1935
паралич сердца