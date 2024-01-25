Нибогатикова Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1993
Сын: Нибогатиков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1999
Сын: Нибогатиков Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.2007
Отец ребёнка: Шилоносов Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилоносов Игорь Николаевич