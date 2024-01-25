Нибогатикова Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНибогатикова Юлия Сергеевна

Нибогатикова Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Яш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1993

Сын: Нибогатиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.03.1999

Сын: Нибогатиков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.2007

Сын: Шилоносов Иван Игоревич

Отец ребёнка: Шилоносов Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилоносов Игорь Николаевич

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