Кислицын Лука Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1617
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1617
Отец: Кислицын д. Кислицкая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1623
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1630
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1631
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1632
Сын: Кислицын Понкрат Лукянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1634
Сын: Кислицын Василий Лукянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646