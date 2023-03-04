Кислицын Лука Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Лука Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1617

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1617

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1623

Сын: Кислицын Давид Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1630

Сын: Кислицын Яков Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1631

Сын: Кислицын Юрий Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1632

Сын: Кислицын Понкрат Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1634

Сын: Кислицын Василий Лукянович

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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