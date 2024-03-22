Зуева (Хохленко) Пелагея Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Хохленко) Пелагея Макаровна

Место рождения

Замошица Канашовская, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.10.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошица Канашовская, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1894 ст.

Муж: Зуев Кузьма Прокофьевич

Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1897 ст.

Дочь: Зуева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Зуев Кузьма Прокофьевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1903 ст.

Дочь: Зуева Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Зуев Кузьма Прокофьевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.

Дочь: Зуева Фёкла Кузьминична

Отец ребёнка: Зуев Кузьма Прокофьевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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