Зуева (Хохленко) Пелагея Макаровна
Место рождения
Дата рождения17.10.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1871 ст.
Бракосочетание
16.01.1894 ст.
Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1897 ст.
Дочь: Зуева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Зуев Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.03.1903 ст.
Дочь: Зуева Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Зуев Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.
Дочь: Зуева Фёкла Кузьминична
Отец ребёнка: Зуев Кузьма Прокофьевич
Смерть
Неизвестно