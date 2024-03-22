Мокин Филипп Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Мокин Матвей
Рождение ребёнка
29.12.1871 ст.
Дочь: Мокина Анисия Филипповна
Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Мокин Афонасий Филиппович
Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Фекла Алексеевна
Смерть
Неизвестно