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Мокин Филипп Матвеевич

Место рождения

Мокина, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Мокин Матвей

Мать: не указана

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1871 ст.

Дочь: Мокина Анисия Филипповна

Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Мокин Иван Филлипович

Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Мокин Афонасий Филиппович

Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Мокин Алексей Филипович

Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Мокина Фекла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Фекла Алексеевна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Мокина, Алапаевское, Свердловская область
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