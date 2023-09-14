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Кеберник Франц

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1971

Дочь: Арсененко Галина Францевна

Мать ребёнка: Кеберник Вера Викторовна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1981

Дочь: Гартвиг Эльвира Францевна

Мать ребёнка: Кеберник Вера Викторовна

Рождение ребёнка
28.07.?

Сын: Кеберник Эдуард Францевич

Мать ребёнка: Кеберник Вера Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кеберник Вера Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Гарбсен
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