Кеберник Франц
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1971
Дочь: Арсененко Галина Францевна
Мать ребёнка: Кеберник Вера Викторовна
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1981
Дочь: Гартвиг Эльвира Францевна
Мать ребёнка: Кеберник Вера Викторовна
Рождение ребёнка
28.07.?
Сын: Кеберник Эдуард Францевич
Мать ребёнка: Кеберник Вера Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кеберник Вера Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Гарбсен