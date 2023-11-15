Молчанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молчанов Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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