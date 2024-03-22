Жгун (Зарембо) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.01.1903 ст.
Сын: Жгун Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.
Дочь: Жгун Фёкла Тимофеевна
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно