Жгун (Зарембо) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Зарембо) Пелагея Семёновна

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1900 ст.

Сын: Жгун Федосей Тимофеевич

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Игнатьевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1903 ст.

Сын: Жгун Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Игнатьевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.

Дочь: Жгун Фёкла Тимофеевна

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Игнатьевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Тимофей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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